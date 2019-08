Prefeitura entrega novas áreas em centro de reciclagem

No dia do aniversário de 162 anos do município, a prefeitura de Passo Fundo entregou o novo pavilhão e a nova esteira para a atividade de triagem dos resíduos sólidos urbanos na Central de Triagem e Transbordo. A ação busca qualificar os trabalhos de reciclagem, ampliar a quantidade de material reciclado e aumentar o número de recicladores.

Atualmente, a operação do sistema de triagem é feita por uma cooperativa. Em 2017, a prefeitura formalizou a contratação empresa em uma ação que permitiu o aumento de renda dos recicladores e mais vagas de trabalho. A perspectiva de melhorias era aguardado há quase uma década. "Agradeço ao prefeito que cumpriu o que prometeu, aos cooperados que aqui já passaram e aos que trabalham com a gente aqui. Temos mais oportunidades para que mais cooperados possam vir pra cá", destaca o presidente cooperativa, Nelson Ramos.

O secretário de Meio Ambiente, Rubens Astolfi, lembrou que diariamente cada pessoa produz, em média, 700 gramas de lixo, o que gera cerca de quatro mil toneladas por mês na cidade. "Trabalhamos para que a renda dos recicladores seja cada vez maior e que isso possa melhorar a qualidade de vida, além de mostrar e conscientizar sobre a produção de resíduos".

Para o prefeito Luciano Azevedo, a ampliação do espaço e o novo equipamento são investimentos importantes e que têm o objetivo de melhorar a estrutura, trazer mais recicladores e possibilitar que as pessoas ganhem mais. O valor utilizado para as melhorias neste pavilhão e na nova esteira foi superior a R$ 750 mil em recursos do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada.