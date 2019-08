Obras em postos de saúde devem ampliar atendimento na cidade

Com o objetivo de qualificar o atendimento e promover mais conforto e bem-estar à comunidade, a prefeitura de Arroio do Meio executa a ampliação e a modernização dos postos de saúde dos bairros Centro e Bela Vista. O investimento na reestruturação dos dois prédios públicos é superior a R$ 450 mil, provenientes de recursos federais do Fundo Nacional da Saúde.

No Posto de Saúde Central, a obra é executada em duas etapas. A primeira inclui a ampliação na área coberta que abrigava a garagem de veículos. A readequação viabilizará uma nova farmácia, sala de recepção/atendimento e vaga de garagem para embarque e desembarque dos pacientes. "O novo espaço facilitará o acesso da comunidade à farmácia, sem necessidade de circular pelo posto de saúde", explica o secretário Gustavo Zanotelli. A segunda etapa contempla a modernização da parte interna do posto, incluindo reforma com acessibilidade da parte térrea.

O investimento nas duas etapas é superior a R$ 210 mil. "As adequações visam ampliar a qualidade dos atendimentos, proporcionando mais conforto e, principalmente, mais privacidade para o cidadão tratar dos seus assuntos na rede pública de saúde", enfatiza o prefeito, Klaus Werner Schnack. Até a conclusão da obra, os atendimentos médicos estão sendo realizados na casa branca localizada na esquina da rua Visconde do Rio Branco com a rua São João, 712. A farmácia está funcionando no subsolo do Salão Paroquial, e os atendimentos odontológicos e de enfermagem devem ser feitos nas Estratégias de Saúde da Família dos bairros.

Na Estratégia de Saúde da Família (ESF) Bela Vista, a obra de conclusão do prédio inclui a construção de uma nova área. O investimento é de R$ 240 mil. A ampliação contempla hall de entrada pela rua principal, sala multiuso, almoxarifado, copa, vestiários e sala de secretaria.