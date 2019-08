Prefeitura adquire nova máquina para agilizar serviços

O município de Restinga Seca apresentou mais uma aquisição importante para a prestação de serviços. Nesta quarta-feira, foi feita a entrega da nova escavadeira hidráulica. Conforme o prefeito, Paulo Ricardo Salerno, a máquina irá servir à comunidade, dando agilidade no atendimento das demandas, tanto no interior quanto na cidade. Desde de 2017, o município já adquiriu sete novos equipamentos para o Parque de Máquinas, a maior renovação já realizada na cidade. Anterior à entrega de hoje, já foram apresentadas a população duas motoniveladoras, dois caminhões, uma caminhonete com cesto aéreo hidráulico e uma mini carregadeira. A escavadeira hidráulica tem peso o operacional de 22 mil quilos e capacidade de caçamba 1,1 a 1,7 m³. Também possuí um sistema hidráulico de alto desempenho com diversas tecnologias que garantem maior desempenho e menor consumo de combustível.