Bilhetes de voos para a Capital começam a ser vendidos

Desde a terça-feira, São Borja e outras cinco cidades no interior do Rio Grande do Sul já podem comprar passagem visando à utilização dos serviços de linhas aéreas regulares em conexão com Porto Alegre. Os voos começarão a operar de setembro a dezembro; sendo que em São Borja o primeiro voo será em 21 de novembro. A aquisição das passagens já pode ser feita através do site da Gol Linha Aéreas, empresa que será responsável pela conexão Porto Alegre-São Borja e vice-versa. A empresa Two Flex será parceira. O valor da tarifa tem valor inicial fixado em R$ 230,98.

Serão quatro voos por semana de Porto Alegre a São Borja - nas segundas, terças, quintas e sextas feiras. A decolagem da capital será às 13h15min e chegada no aeroporto João Manoel em São Borja às 15h15min. A previsão é que 15 minutos depois a aeronave retorno a Porto Alegre. Será colocada à disposição aeronave de nove lugares para passageiros.

O prefeito Eduardo Bonotto tem insistido que o retorno de voos comerciais em caráter permanente representa um dos maiores ganhos para São Borja nos últimos tempos. "Além dos ganhos em rapidez e produtividade para empresas, executivos e universidades, por exemplo, é certo que muitos casos envolvendo a saúde de pessoas poderão, de forma mais ágil e eficaz, serem equacionados", exemplifica o chefe do Executivo.

O aeroporto João Manoel, em São Borja, recebeu reparos na pista e em outros itens da sua infraestrutura operacional. A avaliação de técnicos, inclusive ligados a empresas de tráfego aéreo, é de que o terminal está pronto para iniciar as operações. Futuramente, mais obras complementares estão programadas.