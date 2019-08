Iniciativa arrecada 500 pares de calçados para doação

O projeto social "Pró-Fábrica - Sapateiros do Bem", da Universidade Feevale, realizou a entrega de, aproximadamente, 500 pares de calçados à Fábrica da Cidadania. O evento aconteceu no Campus II da universidade, em Novo Hamburgo.

Os sapatos doados, que foram consertados durante o módulo de Reparos em Calçados, foram coletados internamente pela instituição e por meio de campanhas do agasalho realizadas pela secretaria de Desenvolvimento Social da prefeitura municipal de Novo Hamburgo. Participaram do processo de restauração do material 25 pessoas, entre professores, alunos e bolsistas. Agora, os calçados serão distribuídos pela Fábrica da Cidadania aos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) do município, mediante solicitação, para serem entregues à população.

Além dos materiais restaurados durante as oficinas do projeto, o dia foi marcado pela apresentação dos calçados produzidos por Claudiomiro Leal Nogueira, José Roger Felizardo, Nauro Danilo da Silva e Sandra Beatriz de Souza Vargas. Eles são beneficiários do projeto e estão empreendendo individualmente, baseados em conhecimentos adquiridos durante as atividades. Conforme Sandra, o projeto a auxiliou a desenvolver um sonho. "Me ajudou a empreender, fazendo com que eu tivesse uma renda boa com tudo que aprendi", destacou.

Para Cleber Prodanov, reitor da Feevale, o Pró-Fábrica é uma ação de retorno imediato, que trabalha com aspectos da qualificação da mão de obra e das pessoas, empreendedora, engajando as pessoas em uma proposta bastante solidária. "Dentro de um mesmo projeto, temos o seu caráter social, com o aprendizado da reforma, produção e entrega dos sapatos, assim como o seu caráter empreendedor, em que se aprende a montar um negócio, seja ele voltado para o conserto ou para fazer sapatos novos. Então esse projeto qualifica, cada vez mais, essa proposta da universidade de ser transformadora, social, inovadora e empreendedora", destacou.

A prefeita Fátima Daudt ressaltou a ligação do histórico do município, que é reconhecida como a capital nacional do calçado. "Parabenizo o trabalho que faz a Feevale com a nossa secretaria de Desenvolvimento Social, que valoriza todo processo de fabricação do calçado, e isso é muito bom, pois fortalece os vínculos com a nossa comunidade, a nossa indústria e a economia", disse a prefeita.