Biblioteca municipal pede doação de livros

Faltando apenas um mês para completar um ano, o projeto Biblioteca Aberta de Sapucaia do Sul precisa de doações de livros de literatura para se manter. Por meio da iniciativa, obras de diferentes gêneros ficam à disposição da comunidade e servidores públicos, em uma estante no saguão da Prefeitura. O acervo, que começou com mais de 250 livros doados, agora conta com um pouco mais de 50, pois a maioria dos exemplares retirados não é devolvido à estante. Para ajudar o projeto, basta fazer suas doações na Prefeitura, na caixa de coleta que fica ao lado da estante da Biblioteca Aberta, de segunda a sexta-feira, das 12h15 às 18h15. Os livros devem ser de literatura, adulto ou infantil. Os didáticos, como enciclopédias, dicionários e de exercícios, não são aceitos. A biblioteca surgiu com o objetivo de estimular a leitura, por meio do empréstimo de livros, sem prazo definido da devolução.