Corsan atende a pedidos da população na cidade

Nesta terça-feira, a prefeitura de Santa Maria e a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) deram continuidade à força-tarefa que tem o objetivo de avaliar e solucionar os pedidos feitos pelos cidadãos relacionados ao esgoto sanitário. As ações foram realizadas pelos fiscais do Executivo e pelos colaboradores da concessionária. A força-tarefa ocorre uma vez por semana, quando, antes de ir para as vistorias in loco, a equipe se reúne na Ouvidoria Geral, no Centro Administrativo, responsável por reunir as solicitações e as denúncias dos cidadãos e acionar a força-tarefa. As ações ocorreram na rua Dona Luíza, no bairro Nossa Senhora do Rosário; na rua Agne, no bairro Itararé; na rua Tamanday, no bairro Nonoai; na rua Papa Pio XII, no bairro Nossa Senhora Medianeira; e duas vistorias na rua Fernando Ferrari, esquina com a rua Tamaday.