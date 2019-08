Parque Histórico da cidade passa por obras de revitalização

Uma das principais atrações turísticas de Lajeado, o Parque Histórico Municipal está passando por obras de revitalização. Os trabalhos estão sendo realizados pela secretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura (Sedetag). A previsão é de que sejam concluídas até o final de agosto. Entre as melhorias que estão sendo feitas estão reformas no pórtico de entrada, com a pintura completa da estrutura, a substituição da parte hidráulica e das calhadas, do telhado e outros itens estruturais, como instalação de corrimão e do guarda-corpo na escada que dá acesso ao auditório.

Conforme o titular da Sedetag, André Bücker, a revitalização visa melhorar a infraestrutura do Parque para receber visitantes e eventos. "As melhorias são necessárias para tornar este ponto turístico ainda mais agradável, além de valorizar esse espaço que tem grande importância cultural para o município", disse. Além do pórtico, que está em fase de finalização, outras melhorias já foram concluídas, como a reforma na ponte coberta, na Casa Ratzbier e na antiga cervejaria, a instalação de um portão eletrônico na entrada lateral do Parque Histórico e o revestimento das cadeiras do auditório. Ainda, está previsto para esse ano a reforma na pinguela, plantio de mudas frutíferas e nativas e uma nova rede hidráulica para todo o parque. Em conjunto com a secretaria do Planejamento e Urbanismo, também está sendo planejado um projeto paisagístico e de acessibilidade para o Parque.

O Parque Histórico foi inaugurado em 8 de novembro de 2002 e recebe os visitantes para uma viagem no tempo, rica em cultura e história alemã. É também conhecido em alemão como Deutscher Kolonie Park, e conta com 20 mil metros quadrados. É um espaço cultural e turístico peculiar com uma grande coleção de estruturas arquitetônicas construídas genuinamente em estilo enxaimel pelos imigrantes alemães entre 1860 e 1910 e que foram transferidas ao parque mantendo sua originalidade.

Atualmente, o parque conta com dois museus abertos à visitação mediante agendamento prévio para escolas ou grupo de turistas que visitam a região. O Museu da Fruki conta com objetos antigos que lembram a história dos primeiros produtos comercializados. Já o Museu da família Lohmann conta com a exposição de móveis e objetos antigos que foram adquiridos através de doações espontâneas da população lajeadense e região. Entre alguns objetos expostos na casa, estão câmeras, máquinas, utensílios domésticos, armários, classes e quadros de aula, todos da época dos primeiros colonizadores.