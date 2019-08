Obra põe fim à espera de 50 anos de comunidade

A prefeitura de Passo Fundo concluiu a obra aguardada há mais de 50 anos pela comunidade do bairro 1º Centenário. A obra envolve a drenagem pluvial (canalização) do córrego existente entre as ruas Porto Alegre e Quaraí, que resolverá um problema antigo de enchentes, mau cheiro e transtorno aos moradores próximos ao córrego.

Conforme os moradores, ao longo dos anos, as fortes chuvas geraram muitas enchentes causadas pelas desenfreadas ações de lixo jogado no córrego, entupindo a pouca e velha canalização, que não dava vazão à água. O secretário de Obras, João Antônio Bordin, ressaltou que a maior parte das águas que são absorvidas pelo córrego são oriundas da parte superior do bairro Vera Cruz, em especial, das residências e prédios da Avenida Rio Grande. "Também foram construídas duas grandes caixas coletoras ligando a tubulação para receber e redistribuir a água do córrego", disse Bordin.

Uma das moradoras mais prejudicadas pelo mau cheiro e as consequências das fortes chuvas que transbordavam o córrego, Sâmia Andreia da Silva, que mora na rua Porto Alegre, festejou a obra feita pela Prefeitura de Passo Fundo. "Tinha dias que o cheiro era insuportável, não podia nem ficar na frente da casa ou deixar as crianças brincarem, por medo de caírem no córrego. Agora estamos mais tranquilos, está canalizado e foi aterrado, não tem mais cheiro e nem perigo, teremos dias normais por aqui", afirmou. O trabalho foi executado pela prefeitura de Passo Fundo, por meio da secretaria municipal de Obras entre as ruas Bagé e Lalau Miranda, com a construção de uma uma caixa coletora cada.