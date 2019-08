Festival de humor recebe inscrições até o dia 30

Começou nesta semana o período de inscrições para participar do Festival de Progresso com Humor. A segunda edição busca integrar humoristas amadores e profissionais, e acontece nos dias 29 e 30 de novembro na cidade de Progresso. As inscrições vão até o dia 30.

Os candidatos que desejarem realizar sua inscrição para participar da seleção devem providenciar a seguinte documentação: ficha de inscrição preenchida e assinada; um arquivo em vídeo da apresentação em formato Mpeg e uma foto colorida do participante vestido a caráter. A ficha de inscrição, como o regulamento, encontram-se disponíveis no site da Expofeira. Podem participar da seleção, homens e mulheres, com idade mínima de 16 anos, de forma individual ou em dupla.

O material poderá ser entregue diretamente na secretaria de Administração do município ou enviado pelos Correios, com data de postagem até o dia 25 de agosto para a prefeitura, que está localizada na Rua Quatro de Novembro, nº 1150, Centro da cidade em envelope identificado com o nome do Festival. O Festival de Progresso com Humor - 2ª edição, que contará com entrada gratuita, terá uma programação diversificada, que contempla shows musicais e apresentações de humoristas consagrados