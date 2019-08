Câmara inaugura obra de acessibilidade

A Câmara Municipal de Capão da Canoa inaugurou a obra de modernização e acessibilidade da Sala de Sessões Manoel Fernandes da Silveira (plenário) na reabertura das sessões ordinárias do segundo semestre de 2019, ocorrida no início de agosto. O plenário ganhou espaços amplos para cadeirantes, assentos reforçados para pessoas obesas, piso tátil para pessoas cegas, idosos e com mobilidade reduzida, banheiro adaptado e rampas.

Assim como o plenário, o primeiro andar do prédio legislativo conta com acessibilidade e escrita em alto relevo para facilitar o acesso. Todas as ações de modernização e adaptação foram realizadas visando a inclusão social e a ampla acessibilidade para pessoas com deficiência, idosos e com mobilidade reduzida no prédio.