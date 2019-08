Roteiro turístico é inaugurado na cidade

Cerca de cem pessoas participaram, no domingo, da inauguração do Caminho Autoguiado de Doutor Ricardo, em parceria com o projeto Passeios na Colônia, coordenado pela Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales (Amturvales). Os caminhantes andaram por 18 quilômetros e puderam contemplar paisagens naturais. O trajeto, que originalmente tem 30 quilômetros, é percorrido sem o auxílio de condutores e as pessoas se orientam apenas por placas indicativas. "A inauguração foi um sucesso. Nos empenhamos muito, foram dias trabalhando e pensando em todos os detalhes para ser um momento inesquecível e realmente foi", destaca a secretária de Cultura, Turismo e Esporte de Doutor Ricardo, Cristiana Dadalt. O projeto visa oferecer exercícios para o corpo e a mente em trajetos por caminhos rurais, elevar a autoestima das comunidades visitadas E gerar renda através da comercialização de produtos coloniais e artesanato. O próximo a ser inaugurado será em Arvorezinha, no dia 25 de agosto.