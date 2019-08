SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ Notícia da edição impressa de 07/08/2019. Alterada em 13/08 às 03h00min Proprietários de terrenos podem pedir redução no IPTU

A secretaria municipal da Fazenda divulgou que se estende até o dia 30 deste mês o prazo para que contribuintes proprietários de terrenos mantidos limpos no município de São Sebastião do Caí peçam redução da alíquota de tributos sobre a área. O período também abrange aquelas propriedades que já possuem o benefício, para as quais é preciso fazer a renovação da solicitação.

O processo se refere aos cálculos de alíquotas do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do ano de 2020 e pode representar em uma dedução de até 1/3 do tributo relativo ao valor do imóvel. Após a solicitação protocolada na prefeitura, o terreno em questão passará por vistoria, tanto para novos benefícios quanto para renovação de descontos já em vigor.

Os interessados devem procurar atendimento na secretaria, que fica no prédio histórico da Prefeitura, das 8h às 11h30 e das 13h15 às 16h30, de segunda a quinta-feira, e das 7h30 às 13h nas sextas-feiras.