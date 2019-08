Prefeitura abre licitação para o transporte público

A prefeitura de Lajeado abriu o processo de licitação para a seleção da empresa que, mediante concessão, ficará responsável pela prestação do serviço de transporte público coletivo no município. A sessão pública para entrega das propostas será realizada no dia 9 de setembro de 2019, às 9h, na sala de licitações da prefeitura. O transporte público de Lajeado é operado hoje por duas empresas, a Ereno Dörr e a Scherer, por meio de contratos emergenciais. Até hoje, não houve conclusão de processo licitatório para o transporte público no município. Um edital lançado de 2007 e outro em 2013 foram questionados na Justiça e acabaram anulados. "Por meio de licitação, conseguiremos dar segurança aos usuários e também ao concessionário do serviço. Teremos um transporte público de mais qualidade para atender às necessidades da comunidade, oferecendo benefícios como o controle da frota por meio de sistema digital e aplicativos para os usuários monitorarem os coletivos", disse o prefeito Marcelo Caumo.