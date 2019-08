Crianças em espera por vagas na educação infantil começam a ser matriculadas

A secretaria municipal de Educação iniciou o processo de matrícula de 192 crianças que estavam na fila de espera da educação infantil. Segundo a titular da pasta, Rosa Maria Lippert, as crianças começaram nesta semana o processo de adaptação. "Ficamos muito felizes em poder dar esta ótima notícia para as mães que esperam por uma vaga. A escola é nova e está preparando o melhor para receber os pequenos". A Escola de Educação Infantil Golfinho Azul fica próxima à Praça da Bíblia, na travessa Guatemala, no bairro Fátima, e é administrada pela Associação do Movimento do Bem, que vai receber o pagamento por vaga (entre R$ 270,00 e R$ 700,00), dependendo da idade da criança e turno de atendimento. O contrato é semelhante ao que é feito com as creches comunitárias. Em princípio serão doze turmas: uma de Berçário 1, três de Berçário 2, quatro de Maternal 1, três de Pré 1 e uma de Pré 2.