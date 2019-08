Investimento em merenda escolar chega a R$ 19 mi

Investir na alimentao escolar fundamental para garantir um ensino de qualidade. Nesse sentido, a secretaria municipal da Educao (Smed) j investiu, desde 2017, o total de R$ 19.622.345,22 na alimentao dos estudantes da educao infantil e ensino fundamental da rede municipal. Destes, R$ 10.013.039,43 so de recursos prprios do municpio.

Conforme a nutricionista do setor de Alimentao Escolar da Smed, Andreia Biondo, a alimentao escolar faz parte do Programa Nacional de Alimentao Escolar (Pnae), cujo objetivo contribuir no desenvolvimento biopsicossocial na aprendizagem, no rendimento escolar e na adoo de boas prticas alimentares. De acordo com a nutricionista, o estado nutricional como um todo tem impacto no aprendizado e no crescimento do estudante. "Uma alimentao adequada e saudvel (baseada em alimentos in natura e minimamente processados), bem como a falta de acesso a ela ou uma alimentao com excesso de ultraprocessados (com corantes, adoantes, conservantes, etc), influenciam de forma positiva ou negativa no processo", destaca.

Andreia refora ainda que a alimentao uma necessidade bsica do ser humano. "Caso a criana esteja com fome, no conseguir focar na aprendizagem. Por outro lado, o excesso do consumo de alimentos ultraprocessados est associado a problemas como dficit de ateno e hiperatividade", pontua. Para garantir a melhora constante da alimentao escolar, a cada semestre, os cardpios so avaliados pelas nutricionistas dasecretaria e, dentro das possibilidades, atualizados com novos itens e modos de preparao. Alm disso, as merendeiras, cozinheiras e auxiliares de cozinha participam de cursos periodicamente.