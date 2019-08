Nova agência do Sicredi é inaugurada na Morada do Vale

Uma cerimônia marcou a abertura da nova agência da Sicredi União Metropolitana RS em Gravataí ontem. O evento contou com a presença do presidente da cooperativa, Ronaldo Sielichow, do vice-prefeito da cidade, Aureo Tedesco e demais autoridades. A agência, localizada na Av. Alexandrino de Alencar, 297, bairro Morada do Vale I, soma-se às outras 18 da cooperativa na região. A expansão da cooperativa, resultado de um investimento de R$ 10 milhões, é a principal impulsionadora de uma geração de cem novas vagas de empregos somente entre as agências da região. A agência Morada do Vale é a segunda a ser inaugurada das cinco previstas para o segundo semestre do ano no plano de expansão da cooperativa. As próximas três serão abertas em Canoas, Porto Alegre e Viamão.