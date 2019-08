Evento com pets ajuda associação de animais da cidade

Nem mesmo as baixas temperaturas intimidaram as 120 pessoas que levaram seus animais de estimação para a quarta edição da Cãominhada, realizada no domingo, em Estrela. Foram 200 pets de várias raças e portes que percorreram com seus donos cerca de 1,5 quilômetro pelas ruas centrais da cidade. Promovido pela secretaria municipal de Esportes e Lazer, o evento, mais do que proporcionar uma atividade para os cães e seus donos e arrecadar doações, busca também promover a discussão sobre a causa animal.

Este foi um dos motivos que levaram a professora Angela Engelmann, de Estrela, a mais uma vez participar do evento. Ela marcou presença em todas as edições e, nesta, levou pela primeira vez a Chow Chow Melissa, de 11 anos. "A Cãominhada é uma oportunidade para conscientizar as pessoas a terem mais amor e zelo pelos animais", diz Ângela, que também é dona da Lepi e Belinha, adotadas por ela.

A Cãominhada partiu com complexo esportivo em frente ao Parque Princesa do Vale em direção ao centro, passando pela rua Arnaldo José Diel, Marechal Floriano, Fernando Abott e Bruno Schwertner, retornando ao ponto de partida. Ao final houve sorteio de prêmios entre os participantes e também o anúncio da foto vencedora do concurso "Meu Dog é 10". Foram 66 fotos concorrendo, e por votação dos próprios autores, a escolhida foi a da cachorrinha "Maya" de Gabriela Mendel, que recebeu um prêmio por uma das patrocinadoras do evento.

A ação arrecadou 800 quilos de ração, doados para a Associação Estrelense de Proteção aos Animais (Aepa). A inscrição era dois quilos de ração por cão, mas houve a colaboração maior dos participantes. Para a presidente entidade, Tiane Cagliari, a iniciativa é muito importante. Segundo ela, a associação, que abriga em torno de 130 cães no canil e em lares provisórios, necessita de 800 a uma tonelada de ração por mês.