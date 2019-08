Estrada de ligação entre bairros passa por obras

Via principal que liga diversos bairros do município, a Estrada Miguel Arlindo Câmara sofreu danos significativos devido as recentes chuvas fortes que atingiram o Estado. Com isso, a prefeitura de Candiota, através da secretaria de Obras, realizou mais uma operação de manutenção em vários trechos para amenizar os estragos e melhorar a qualidade do tráfego.

Na última operação, realizada ainda no mês de julho, foram aplicados 600 sacos de asfalto frio nos trechos mais atingidos. Mais 600 sacos estão sendo solicitados para que a manutenção possa chegar até a Vila Residencial. No entanto, cumprindo o compromisso de revitalizar os trechos estrada, nas próximas semanas a prefeitura deve abrir licitação para mais uma grande obra na estrada. Os trabalhos a serem feitos são a correção das deformações plásticas existentes, a limpeza geral do pavimento existente, pintura de ligação sobre o pavimento e reperfilagem. No total a extensão a ser pavimentada é de 2.473 metros em uma área total de 18.549 metros quadrados.

O valor da obra ainda não foi divulgado, porque o projeto ainda não está concluído, mas segundo o secretário de Obras, Artêmio Parcianello, estima-se que o valor da recuperação deve se aproximar de R$ 1 milhão. Para a execução da obra, serão utilizados recursos oriundos do financiamento do município com a Caixa Econômica Federal. O prefeito de Candiota, Adriano Castro dos Santos, destaca que essa é uma construção coletiva. "Essa pauta foi debatida com a comunidade, que têm um trabalho importante dentro do nosso governo, pois eles atuam constantemente nos fiscalizando e nos auxiliando na construção das nossas propostas", falou.