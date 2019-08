Seminário aborda prática da amamentação

Com o intuito de incentivar a prática da amamentação de forma ainda mais intensificada, a prefeitura de Osório, por meio da secretaria da Saúde realiza nesta, às 19h15, o III Seminário Municipal da Amamentação. O evento que acontecerá em parceria com a Centro Universitário Cenecista de Osório (Unicnec) tem seu contexto em torno do tema "Empoderar mães e pais, favorecer a amamentação. Hoje e para o futuro". O prefeito Eduardo Abrahão e o secretário da Saúde, Emerson Magni, salientam que o seminário que chega em sua terceira edição faz parte da integra a programação da semana municipal da amamentação, que ocorre de 1 a 7 de agosto no mundo todo. "Em Osório, promovemos um mês de ações variadas para que a comunidade tenha a consciência sobre a real importância da amamentação na vida do bebê. Seguimos com ações em todas as áreas e contamos com a presença da comunidade em mais esse evento", afirmou o prefeito.