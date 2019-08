Prefeitura abre licitação para construção de ciclovia

Um trecho de 530 metros da avenida Leopoldo Brod, a partir da Fernando Osório em direção à BR-116, ganhará uma ciclovia. A prefeitura, por meio da secretaria de Planejamento e Gestão planeja contratar uma empresa para fazer a execução da obra de 1.219 metros quadrados, com pavimentação em Tratamento Superficial Duplo (TSD). A ideia é criar mais uma alternativa de deslocamento para a população e também aumentar a segurança dos ciclistas na região. A abertura das propostas será no dia 14, às 13h, na sede da secretaria, que fica na rua Menna Barreto, 752. A obra está orçada em aproximadamente R$ 132,5 mil. O edital pode ser consultado no site da prefeitura municipal.