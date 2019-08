Festival Internacional de Folclore atrai 130 mil pessoas à cidade

O 47º Festival Internacional de Folclore encerrou no domingo, consagrando-se como o maior evento cultural da Serra Gaúcha. Fortalecendo o tema "A Diversidade é o que nos Une", a cidade recebeu cerca de 1.500 dançarinos, músicos, artesãos e artistas em 18 dias de intensa programação. Mais de 130 mil pessoas prestigiaram cerca de 200 apresentações na rua Coberta, junto à Praça das Flores de Nova Petrópolis, além de 20 apresentações nos palcos das comunidades do interior do município em, aproximadamente, 170 horas de apresentação.

A comissão organizadora e equipes de trabalho que conduziram o festival apagaram a centelha que voltará a arder novamente de 16 de julho a 2 de agosto de 2020. Em um momento de gratidão e reconhecimento, o prefeito de Nova Petrópolis, Regis Luiz Hahn e o vice-prefeito municipal, Charles Paetzinger, fizeram a entrega de uma placa em homenagem aos 30 anos da Associação dos Grupos de Danças Folclóricas Alemãs de Nova Petrópolis (AGDFNP) para a presidente da entidade, Lediane Werner e integrantes da diretoria. "Tudo o que um ideal precisa para ser realizado é de pessoas que se unam e acreditem que ele possa ser concretizado. Por isso, parabenizamos a associação pelos 30 anos de trabalho em prol do Festival Internacional de Folclore e pela valorização da cultura", reiterou.

O 47º Festival de Internacional de Folclore de Nova Petrópolis contou com a participação de 42 grupos folclóricos. A lista de atrações do evento cultural foi composta por 24 grupos locais e seis regionais, além de seis grupos nacionais dos estados da Bahia, Minas Gerais, Pará, Pernambuco e Espírito Santo, e seis grupos folclóricos internacionais vindos da Argentina, Colômbia, Costa Rica e Paraguai.