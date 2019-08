Cem conjuntos de lixeiras são instalados na cidade

Foi iniciada no sábado a instalação de uma centena de conjuntos de lixeiras em Santo Ângelo. A medida faz parte do Plano de Revitalização Urbana que vem sendo desenvolvido pela prefeitura. São cem conjuntos com duas lixeiras cada, uma para o lixo seco e outra para o orgânico. O material é a chamada madeira ecológica, um composto de fibra de madeira/serragem de madeira e de termoplástico, com matéria prima totalmente reciclada. O investimento é de R$ 39 mil. O secretário de Meio Ambiente, Francisco da Silva Medeiros afirma que a instalação será feita no perímetro central da cidade, prioritariamente em quadras que contam com o serviço de varrição. A instalação iniciará pelas praças Pinheiro Machado e Leônidas Ribas. A escolha pelas praças aconteceu por serem locais de intensa circulação de pessoas, especialmente nos fins de semana.