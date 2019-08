Programa gera incentivos para os produtores de leite da região

Assegurar a perpetuação da cadeia produtiva, estabelecer possibilidades de crescimento desde o pequeno até o grande produtor, bem como valorizar o empenho dos associados. Esses são os objetivos do Programa Mais Leite, iniciativa lançada pela Cooperativa Languiru com o intuito de potencializar o aproveitamento da capacidade instalada na Indústria de Laticínios.

Instituído no mês de março, possibilita o incremento dos volumes de leite entregues pelos associados. Sempre tomando por base a produção do mês anterior, o excedente representa bônus de R$ 0,25 por litro. A primeira etapa do prêmio contemplou os meses de março, abril, maio e junho. O pagamento do bônus cumulativo se iniciou em julho e se estende até dezembro. Na forma de vale-compras, pode ser utilizado por até um ano em qualquer unidade da cooperativa (supermercados, lojas, fábrica de rações e postos de combustíveis).

No Vale do Taquari, um dos associados satisfeitos com a iniciativa reside em Linha Clara, município de Teutônia. Jorge Markus incrementou a produção em 6,6 mil litros e recebeu mais de R$ 1,8 mil de bônus. A esposa Patrícia Meyring Markus destaca que procuraram oferecer maior conforto ao rebanho para aumentar a produção. "Construímos um galpão no modelo compost barn, e diminuíram muito os problemas de casco", observa. Ela considera fundamentais esses incentivos e projeta que o valor será retirado em insumos.

Em Linha Geraldo Baixo, município de Estrela, também no Vale do Taquari, está localizada a propriedade rural de Leonardo Korte. A família recebeu um bônus de R$ 725,00 pelo incremento na produção de leite em 2,9 mil litros. "Esse tipo de programa incentiva o produtor a investir em busca de uma recompensa financeira", atrelou.

Em junho, encerrou-se a primeira etapa do Mais Leite. Foram 1.143 propriedades rurais que atingiram crescimento da produção. O programa irá distribuir mais de R$ 585 mil em bônus aos associados da cooperativa, o que representou incremento de 2,3 milhões de litros na indústria de laticínios. O mês de março registrou a maior evolução, com 664,4 mil litros de leite.