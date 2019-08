Parceria entre o município e a Universidade de Passo Fundo quer fomentar o empreendedorismo e a inovação

A prefeitura de Tapejara lançou, na semana passada, no Centro Cultural do município, o programa Empreende Tapejara, que conta com a parceria da Universidade de Passo Fundo (UPF). O programa visa fomentar o empreendedorismo inovador e de base tecnológica e estimular a criação e o fortalecimento de startups no município e na região.

A assinatura entre os parceiros ocorreu durante a solenidade. A prefeitura disponibilizará infraestrutura básica (espaço para o coworking e infraestrutura para fazê-lo funcionar), e a UPF coordenará a atração, a seleção e o desenvolvimento de projetos e empresas que participarão da pré-incubação e da incubação, nos moldes do que já é feito na incubadora de empresas localizadas no UPF Parque. "A prefeitura propôs uma lei municipal que permitirá a alocação de recursos para viabilizar as ações e buscou a parceria da UPF para executar, em termos metodológicos, o processo de incubação de empresas", explicou o coordenador da UPFTec.

A pré-incubação é destinada a pessoas físicas (empreendedores) que têm uma ideia ou projeto e precisam de apoio à tomada de decisão sobre criar ou não um novo empreendimento. Já a incubação é voltada para empresas jovens ou nascentes que precisam de apoio para se colocarem ou se fortalecerem no mercado. Em ambos os casos (empreendedores e empresas), os requisitos são a inovação e a base tecnológica. Atualmente, em Passo Fundo, o UPF Parque tem oito empresas incubadas e cinco projetos pré-incubados.

Incentivar startups na região, aproveitar o perfil empreendedor do município, atrair investimentos para a região e ampliar a qualidade de vida da população são alguns dos objetivos dessa parceria com o município de Tapejara. "Esse é um passo importante que a UPF está dando ao levar ações da área de inovação para outros municípios. Em breve, esperamos lançar novos projetos/iniciativas que já estão em construção em outros municípios da região", destacou o coordenador da UPFTec.