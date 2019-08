Em solenidade, 81 novos brigadianos são diplomados

Santa Maria foi palco, na sexta-feira, da solenidade de formatura de 81 novos policiais militares. No ginásio do Clube Recreativo Dores, o governador Eduardo Leite e o prefeito Jorge Pozzobom receberam os novos integrantes da Brigada Militar. Com as arquibancadas lotadas de familiares e amigos, as 20 mulheres e os 61 homens fizeram o juramento à corporação e receberam o diploma de Tecnologia em Aplicação de Polícia Militar.

O grupo que se formou na sexta-feira faz parte dos 1,9 mil que estão se formando até o dia 10 de agosto e que integrarão a Brigada Militar. Do total, a maioria irá atuar na região Central. Na ocasião, que contou com diversas autoridades civis e militares, o governador e o comandante da BM, coronel Mário Ikeda, citaram alguns dados da violência no Estado, como a redução de 24% no número de homicídios neste primeiro semestre se comparado com o mesmo período do ano passado. “São centenas vidas poupadas. Temos muito a fazer, mas é preciso ressaltar que as estratégias de segurança implementadas estão dando resultados. Os quase 2 mil soldados que integrarão a Brigada Militar vão contribuir muito para reduzir ainda mais esses números”, destacou o governador Eduardo Leite.

Indo ao encontro do programa estadual RS Seguro, o prefeito Jorge Pozzobom aproveitou a visita do governador a Santa Maria para mostrar o comprometimento da prefeitura com a segurança pública. O chefe do Executivo lembrou que o tema é dever do Estado, mas responsabilidade de todos. “Com responsabilidade e compromisso com a população, estamos investindo quase R$ 6 milhões para garantir a segurança dos santa-marienses. O novo sistema de segurança, monitoramento e cercamento eletrônico urbano vai transformar a realidade do município”, disse o prefeito Pozzobom.