Audiência trata de destinação de IR e privatizações

A Assembleia Legislativa promove na sexta-feira, em Santa Rosa, a 9ª audiência pública para divulgar a campanha Valores que Ficam, que incentiva a doação de parte do Imposto de Renda devido por pessoas físicas aos fundos sociais, e para debater temas como privatizações e concessões de serviços públicos. O encontro acontece a partir das 13h30 na Câmara de Vereadores.

A intenção é garantir que parte do imposto devido pelos gaúchos à União fique no Rio Grande do Sul e ajude a financiar projetos sociais. Já o debate sobre as concessões, privatizações e a constituição de parcerias público-privadas tem o propósito de envolver a sociedade gaúcha na definição do rumo das mudanças que acontecem no setor público.

De acordo com o superintendente-adjunto da Receita Federal no Rio Grande do Sul, Ademir Gomes de Oliveira, a partir de agora, a pessoa física ou jurídica poderá doar até 6% do imposto devido por estimativa (ano-base 2019) até o último dia de funcionamento da rede bancária em 2019. Além disso, não precisará doar apenas para o Funcriança (municipal, estadual ou federal), mas poderá indicar o projeto, regularmente credenciado, que mais lhe agradar. Outra novidade é que as doações não se restringem ao público infanto-juvenil. Elas podem ser feitas também para o Fundo do Idoso, Fundo da Cultura, Fundo do Audiovisual e Fundo Desportivo, desde que não excedam os 6% previstos em lei.

O credenciamento inicia às 13h30 e a abertura acontece às 14h. A audiência abordará, no primeiro momento, o direcionamento de parte do imposto devido ao Leão para os fundos sociais. Na segunda parte do encontro, o debate tratará das privatizações de empresas públicas e contará com a participação de representante do governo do Estado.