PPP irá elevar tratamento de esgoto na cidade para 87%

O prefeito Miki Breier recebeu os superintendentes da Corsan, André Finamor e André Borges, e a gestora Eliane Pacheco de Souza, que apresentaram o cronograma da Parceria Público-Privada (PPP) para o esgotamento sanitário de Cachoeirinha e outros oito municípios da Região Metropolitana. Na ocasião, Finamor informou que no dia 16 de agosto será publicado o edital de licitação, no dia 24 de novembro, ocorrerá o recebimento das propostas das empresas habilitadas, no dia 03 de dezembro, será a abertura do leilão e, finalmente, em março de 2020, ocorrerá a assinatura do contrato. Após todo o cronograma atendido, as obras poderão ser iniciadas ainda no ano que vem.

Atualmente, o índice de atendimento da Corsan em coleta e tratamento de esgoto cloacal chega a 52% no município, o que coloca Cachoeirinha entre as cidades que têm os melhores percentuais no Estado. Com a PPP, este índice chegará a 87%, em 11 anos. A empresa vencedora da licitação ficará responsável pela coleta e tratamento de esgoto de nove cidades: Cachoeirinha, Viamão, Alvorada, Gravataí, Canoas, Esteio, Eldorado do Sul, Guaíba e Sapucaia do Sul. O valor total do investimento será de pouco mais de R$ 1,8 bilhão, pagos pelo Estado, com contraprestação de serviço.

Breier destaca que, desde o início do processo da PPP pelo governo estadual, tem sido um defensor e apoiador do projeto. "A ampliação de nossa rede de esgoto visa acima de tudo promover a saúde pública, levando uma melhor qualidade de vida a toda população, além de preservar o meio ambiente", declarou o titular do Executivo.