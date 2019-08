Novo espaço quer aproximar Executivo da população

Um espaço que amplia o diálogo entre a prefeitura e a população santo-angelense. Esse é o objetivo da Central de Atendimento à Comunidade, que foi inaugurada na semana passada. O órgão funciona junto ao saguão do Centro Administrativo José Alcebíades de Oliveira e atenderá a população das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min. Os cidadãos poderão apresentar pedidos de intervenção do poder público, como reparos, consertos, ações e obras.

A primeira-dama Juliana Barbosa, que idealizou o novo espaço, afirmou que no trabalho realizado junto à Central do Bem sempre são recebidos pedidos da população para outras áreas da administração. Ela entende que era preciso estabelecer um espaço especial para recolher essas demandas e encaminhá-las aos setores competentes, criando um novo elo entre o poder público e a comunidade. "Esse serviço possibilitará que a população seja atendida de uma forma mais eficaz em seus pedidos. A administração já se caracteriza por ter as portas abertas à população, agora direciona melhor esse atendimento e certamente os resultados serão extremamente positivos", afirmou a primeira-dama do município.

O prefeito Jacques Barbosa considera a implantação da Central de Atendimento à Comunidade de grande importância. "Administrar é acima de tudo ouvir as pessoas. Precisamos saber o que a população quer. Estamos sempre de portas abertas, mas além de atender a comunidade é necessário que tenhamos resolutividade em nossas ações. E a Central vai proporcionar isso, com o direcionamento das demandas para as secretarias e setores responsáveis por atender àquilo que está sendo solicitado", diz o prefeito.

Ele citou como exemplo os pedidos de pavimentação asfáltica. A meta é chegar até o final do ano com 300 quadras asfaltadas. Hoje, já são mais de 250 que receberam a pavimentação. "É uma meta ousada, mas vamos chegar lá. Algumas ruas não estão nos projetos em andamento, mas são incluídas em novos projetos para os quais trabalhamos na captação dos recursos", concluiu.