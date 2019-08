Construção de estufas gera bônus a produtores

Com o objetivo de incentivar o cultivo de morangos e hortigranjeiros, a modernização do sistema de cultivo, aumento da produtividade e rentabilidade do produtor, a secretaria da Agricultura beneficiará 25 produtores rurais de Feliz pelo Programa Municipal de Apoio à Agricultura e incentivo para construção de estufas. A assinatura do Termo de Compromisso e a entrega do bônus de R$2 mil para cada agricultor acontecerá na quarta-feira, dia 14 de agosto, às 14h, na Câmara dos Vereadores.

Cada produtor beneficiado tem a responsabilidade de construir estufa de no mínimo 200m², manter nível mínimo de qualidade, efetuar a compra pelo bônus nas empresas cadastradas até o dia 30 de outubro de 2019, finalizar a estufa até 31 de dezembro deste ano e emitir no ano de 2020, a quantidade de vendas de produtos de acordo com valor adicionado individual em cada termo. Todo o trabalho será acompanhado pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), parceira neste projeto, e pela secretaria municipal da Agricultura.

Tiveram prioridade os produtores que não receberam o incentivo nos programas anteriores. Conforme destaca o secretário da Agricultura, Gilberto Rauber, o incentivo é muito importante para os agricultores e para o município. "Se sobrevoarmos o nosso interior vamos ver muito plástico, ou seja, muitas estufas produzindo. A agricultura felizense é forte e trabalhamos para que ela cresça cada vez mais", ressalta. "A equipe da Secretaria da Agricultura está sempre à disposição dos produtores para auxiliar e esclarecer dúvidas", acrescenta.