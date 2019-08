Ações integradas reduzem percentual de crimes na cidade

Viamão integra a lista dos 18 municípios mais violentos do Estado e está inserido no programa RS Seguro, que reúne ações da prefeitura, Polícia Civil, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e Instituto Geral de Perícias. Os 18 municípios concentram 45% da população do RS, respondem por 89% dos roubos de veículos, 88% dos assaltos a pedestres e 71% das mortes violentas no Estado nos últimos 10 anos.

De acordo com o comandante do 18º Batalhão de Polícia Militar, major Itacir Ramos, desde janeiro, quando iniciou o programa, Viamão está confrontando a criminalidade e reduzindo os índices. "Estamos mapeando os dados por crimes, bairros, dias da semana e horários mais propícios. Com essa ação, estamos reduzindo em mais de 60% os índices. Continuaremos com esse trabalho, agindo integrado nas ações proativas e preventivas da segurança pública."

A delegada Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), Jeiselaure de Souza, destaca os quatro eixos que estão sendo mapeados e investigados: crimes violentos; roubos a veículos; roubos a pedestres; roubos a estabelecimentos comerciais. O programa apresenta planejamento a curto, médio e longo prazos. Os encontros são mensais para avaliar, apresentar novos números e planejar ações.

O prefeito, André Pacheco, ressalta que o governo vem colaborando com a segurança pública. "Hoje temos 10 câmeras de videomonitoramento instaladas no Centro e outras 10, na Santa Isabel, com espelhamento para a Polícia Civil e a Brigada Militar, e estamos em via de instalarmos mais 10 câmeras em locais que estão sendo definindos. Também estamos adquirindo quatro motos para dar suporte à patrulha escolar, com circulação em todo o município, e planejando implantar a Guarda Municipal. Investimos na iluminação pública e estamos trocando cerca de 1.000 lâmpadas por mês", explica André Pacheco.