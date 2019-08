Gastronomia italiana é destaque de evento na cidade

Tradicional evento da cidade, a Noite Italiana de Antônio Prado está marcado para os dias 17 e 24 deste mês, no Centro de Eventos da cidade. A promessa é entregar aos visitantes uma farta gastronomia em ambos os sábado com pratos típicos da culinária local, como a polenta brustolada, frango, queijo, pão colonial, além do vinho e do suco de uva. O valor dos ingresso é de R$ 120,00, se comprado antecipado, e inclui alimentação à vontade durante toda a noite, com bebida inclusa. Na hora, em caso de disponibilidade, o preço será de R$ 135,00. As entradas estão disponíveis na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da cidade. O estacionamento é gratuito e estão programados shows de bandas tradicionais para os dois dias.