Construtora fará investimento de R$ 150 milhões

A Sala do Investidor de Santana do Livramento recebeu a apresentação de mais um importante investimento que movimentará a construção civil no município. Uma construtora de Bagé prevê a construção de 880 apartamentos divididos em uma área de nova hectares,localizado no entorno do Parque de Exposições Augusto Pereira de Carvalho. Avaliado em cerca de R$ 150 milhões, o empreendimento será o primeiro da construtora realizado fora da cidade de Bagé. "Nós queremos colaborar com o município", destacou o diretor geral da Dallé Construtora, Luis Fernando Dalé. A partir da apresentação do projeto, o prefeitura começa a dar agilidade na tramitação de documentos para a concretização deste importante empreendimento no município.