Prefeitura lança ferramenta para monitorar vagas na rede de ensino

Pais ou responsáveis que aguardam vaga em escolas de Educação Infantil municipais e comunitárias agora podem conferir, através do site da prefeitura de Teutônia, a sua posição na fila de espera. Visando mais transparência e comodidade, foi lançada a Central de Vagas online, a fim de facilitar a vida de quem aguarda por um lugar na rede municipal.

Os pais ou responsáveis devem acessar o site da prefeitura, e na barra abaixo das notícias em destaque, clicar em Central de Vagas. No site, é preciso selecionar a escola desejada, digitar o CPF do responsável, a senha (que deve ser obtida junto à secretaria de Educação) e seguir os passos até consultar o seu local na fila de espera. Segundo o prefeito, Jonatan Brönstrup, a ferramenta traz mais transparência no que se refere à educação infantil. "Todos saem ganhando com o software, principalmente os pais ou responsáveis, pois a funcionalidade permitirá que as famílias acompanhem, em tempo real, qual a posição do seu filho na fila de espera. É um momento histórico e inédito", destacou.

Como os pais podem optar por três escolas no momento do cadastro, é preciso repetir os passos anteriores para cada educandário desejado. "Os responsáveis somente vão ter acesso à posição do seu filho. Não será possível fazer a consulta da posição de outras crianças. A Central de Vagas online é uma das formas que os pais têm para monitorarem sua posição na fila de espera", enalteceu a coordenadora da Educação Infantil, Alessandra Surkamp.

No começo de 2017, eram 438 crianças na fila de espera da Educação Infantil. Atualmente, são 282. E a intenção é diminuir e, até buscar zerar, a fila de espera até o final de 2020. Com o custeio das vagas da escolas de Educação Infantil comunitárias, a média de atendimento destas instituições passou de 886 para 992 crianças. A meta é chegar, até os próximos meses, a mil vagas custeadas pela prefeitura. As escolas municipais atendem 264 crianças.

Além disso, no final do ano passado, a secretaria de Educação adquiriu uma casa no bairro Canabarro, que está sendo reestruturada por dentro. As obras estão em fase de finalização e, quando concluída, deve atender em torno de 60 crianças. A secretaria ainda aguarda o repasse dos recursos federais para a conclusão das obras no local, que deve atender mais 130 crianças.