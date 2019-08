Reforma em centro para idosos deve ser entregue neste mês

A obra de reforma geral do Centro de Convivência do Idoso (CCI) de Canoas está na fase de acabamentos e deve ser entregue ainda neste mês. Considerada a segunda casa dos idosos de Canoas, o CCI voltará a ser sede de oficinas e atividades voltadas para terceira idade. Localizado na rua Clemente Pinto, no bairro Nossa Senhora das Graças, o CCI está fechado desde 2015.

As atividades seguem ocorrendo, mas em parceria com a Fundação La Salle, no bairro Niterói. O Centro de Convivência atende atualmente 26 grupos, com número total de 1490 idosos por mês. De acordo com o prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato, a retomada do local demonstra a preocupação da gestão com os idosos. "O espaço estará, finalmente, adaptado a receber essa população. Damos total atenção à terceira idade, com o Gerações, por exemplo, que é um programa que atualiza os nossos idosos e fortalece o convívio em sociedade. Agora, com o Centro, teremos um espaço adequado para outras atividades", comenta o prefeito Busato.

De acordo com a secretária municipal de Desenvolvimento Social (SMDS), Luísa Camargo, o espaço sempre foi muito requisitado. "A terceira idade em Canoas é ativa, e requer a atenção que essa gestão dá para ela. Em breve, teremos o Centro de Convivência renovado, e a cidade ganhará ainda mais com a experiência dos idosos", afirma a secretária. O projeto de reforma foi iniciado em novembro, com investimento de cerca de R$$ 267 mil. A obra engloba toda a edificação, com reformas no piso, no telhado, nos banheiros e salas. Após o término da obra, a Prefeitura recolocará a mobília no local.