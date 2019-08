CAXIAS DO SUL Alterada em 07/08 às 03h00min Descarte correto do lixo gera preocupação no município

Que a separação de resíduos é importante para o meio ambiente e para a geração de empregos, isso muitas pessoas já sabem. Contudo, algumas dúvidas persistem na hora de fazer o descarte adequado. É com esses e outros assuntos que o setor de educação ambiental da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca) trabalha quatro tipos de atividades: roteiro Caminhos do Lixo, palestras educativas, visitas técnicas e oficina de separação de resíduos. Somente no primeiro semestre de 2019, 2.890 participaram das ações. A lavagem de resíduos seletivos antes do descarte é uma das principais dúvidas do público.

Conforme Artur Rech da Rosa, educador ambiental, a Codeca não estimula essa atitude. "Eles já serão lavados no processo de reciclagem. Dessa forma, é indicado, somente, colocar os resíduos na lixeira da forma mais limpa possível. Por exemplo: deixar escorrer o leite da caixinha na pia, passar um guardanapo usado no pote de margarina etc. Caso o resíduo esteja muito sujo, recomenda-se colocar no orgânico, pois ele contaminará outros resíduos se misturado ao material seletivo, impedindo a reciclagem", indica.

Outra dúvida recorrente se refere ao descarte de vidros quebrados. "Os vidros sempre deverão ser descartados nas lixeiras de resíduos seletivos. No caso de vidros quebrados, o acondicionamento correto é dentro de caixas de papelão, de leite ou de garrafas PET, com o conteúdo devidamente identificado. Isso é necessário para evitar que os coletores sofram acidentes na hora da coleta", explica Rosa.

De janeiro a junho de 2019, a Codeca promoveu 35 palestras educativas com ensinamentos semelhantes. Nelas, são apresentados os serviços da empresa, com ênfase nos cuidados com a preservação do meio ambiente e no descarte de resíduos sólidos urbanos (lixo orgânico e seletivo). Elas ocorrem em entidades, empresas privadas, instituições hospitalares e escolas.

Também é realizado o roteiro Caminhos do Lixo, um passeio guiado pela sede da Codeca, uma associação de catadores e a Estação de Transbordo, antigo aterro sanitário; visitas técnicas, orientadas para universidades e pessoal técnico junto ao aterro sanitário, em Vila Seca, com demonstração da destinação dos resíduos e do tratamento de efluentes; e oficinas de separação de resíduos, feitas durante o Caxias Mais Feliz, da prefeitura de Caxias do Sul, tirando dúvidas dos participantes do evento em diferentes bairros. A companhia também tem um jogo educativo para orientar crianças sobre a importância de adotar atitudes ambientalmente corretas. "Acredito que auxiliamos o meio ambiente e a comunidade com essas atividades, preservando os recursos naturais. Também estamos gerando renda para 400 pessoas que precisam (catadores que sobrevivem dos nossos resíduos seletivos). Deixamos, assim, a cidade mais limpa e agradável de se viver", resume Rosa.