Feira Nacional da Cana-de-Açúcar exalta sabores da cidade

Está tudo pronto para Feira Nacional da Cana-de-Açúcar, Sonho e Arroz (Fenacan) de Santo Antônio da Patrulha. O evento, que será realizado de 14 a 18 de agosto ainda contará com a 9ª edição da Feira do Livro, 3º Feirão e 33ª Moenda da Canção como eventos paralelos.

Em visita ao Jornal Cidades, o prefeito Daiçon Maciel da Silva exaltou o retorno da festa ao seu formato original, que não acontecia desde 2012. Ele afirmou que a participação da associação comercial da cidade na gerência do evento ao lado do Executivo ajudou a retomar o tradicional evento municipal. "Desde 2017, tentamos retomar a Fenacan, mas a escassez de recursos não nos possibilitou. Esse ano, com o apoio do comércio, conseguimos levar à frente a ideia", explicou.

Daiçon disse que as empresas que trabalham com doces na cidade têm investido na expansão das fábricas e em reforço na área tecnológica. Atualmente, as principais indústrias da cidade comportam cerca de 800 funcionários e contam com clientes no Brasil e no exterior. O prefeito também explicou que, como forma de otimizar o espaço do parque Caetano Tedesco, a prefeitura irá promover, além do festival, outros dois eventos, como a Feira do Livro e a Moenda da Canção.

Em relação à Feira do Livro, a secretária da Educação, Dalva Maria Provenzi de Carli, afirma que o evento reúne atrações para toda a família. "A feira do livro de Santo Antônio da Patrulha vem crescendo a cada ano, o que nos deixa muito feliz, pois é o que buscamos, ver os patrulhenses mais envolvidos com a literatura e com as artes". Ela destacou a participação de Thomas Machado entre os shows que irão compor o evento.

Nas noites de 16, 17 e 18, a Moenda da Canção e a Moenda Instrumental levam ao palco do Ginásio de Esportes as músicas concorrentes do festival e outros três shows, que podem ser conferidos gratuitamente Analise Severo e Jean Kirchoff - A vida da gente é assim, Luiza Barbosa do The Voice Kids; Kako Xavier, do Grupo Alegria de Mi Alma; uma apresentação da escola Cadica Danças e Ritmos e Joca Martins, com o show "Bailanta do Joca".