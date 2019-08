Empréstimo junto ao BRDE irá viabilizar obras

O prefeito Ary Vanazzi assinou o contrato de financiamento junto ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) para obter R$ 4.783.400,00 do BRDE, conta com uma contrapartida de R$ 1.195.850,00 do município, totalizando R$ 5.979.250,00 a serem investidos em obras de pavimentação e recapeamento asfáltico. Os recursos serão aplicados em mais de 20 vias do município. Agora, serão discutidos com a comunidade os critérios de escolha das ruas que serão contempladas.

Vanazzi afirmou que os municípios vivem um período de extrema dificuldade, pois não são mais auxiliados pelos governos Estadual e Federal. "Tanto o Estado quanto a União cortaram todas as verbas para obras. Os recursos para educação e saúde também estão cada vez mais reduzidos. Quem quer ser prefeito tem que ter ousadia para captar recurso e viabilizar as obras necessárias para a cidade. Colocamos nossas finanças em dia e conseguimos adquirir este financiamento para calçamento de ruas da periferia, em uma região carente em infraestrutura viária. Vamos investir na melhoria da qualidade de vida para quem mais precisa", afirmou o prefeito.

Para o governador do estado, Eduardo Leite, os prefeitos que alcançaram este financiamento mostraram que seus municípios possuem condições e saúde fiscal para buscarem este recurso, algo que hoje em dia, em tempos de crise econômica, não é nada fácil. "A criação de centenas de empregos através dessa conquista também é algo a ser celebrado", disse.

O secretário Geral de Governo, Marcel Frison, que acompanhou o prefeito na cerimônia, lembrou que a assinatura do financiamento é um processo de pelo menos seis meses. "Foi o período em que demos continuidade ao trabalho de equilíbrio financeiro do município, fundamental para conquistarmos este crédito. Em cerca de 60 dias, após discutirmos detalhes com a comunidade, daremos início as obras que estão represadas", afirmou Frison.