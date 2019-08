Distrito industrial recebe licença operacional

O prefeito Martin Cesar Kalkmann entregou, nesta quinta-feira, a licença operacional para o distrito industrial na Colônia Japonesana. A entrega foi feita em frente a uma empresa que deverá inaugurar a nova planta em janeiro de 2020. Essa é a primeira empresa que está construindo no local. Outras 10 empresas já têm lotes, restando a venda e outros. As empresas têm 30 meses a partir da licença para se instalar na área de 8,26 hectares, localizada a 1,5km da BR-116.

Segundo Martin, com a venda dos lotes restantes, será feita a pavimentação das ruas de acesso e o passeio público. "Agradecemos o empenho das secretarias e dos empresários que negociaram os lotes para se instalarem no distrito. Colheremos bons frutos para as famílias de Ivoti", resumiu o prefeito.

A secretária de Desenvolvimento, Denise Rodrigues da Silva, apresentou a licença para os representantes das empresas presentes, todas de Ivoti e que estão ampliando sua capacidade produtiva. A logística tem sido uma das vantagens reconhecidas. A execução da Estação de Tratamento de Esgoto foi a obra mais recente, que teve também a instalação da rede de alta tensão e o projeto de eletrificação, com postes e transformador na parte interna e a casa de bombas ao lado do Reservatório da Água. "A secretaria se mantém à disposição para os próximos desafios dos empreendedores", destacou.

Anilvo Giacomelli, da Villagio, empresa que irá se instalar no local, empreende desde o ano 2000. Saiu de Novo Hamburgo, em 2007 e instalou sua empresa em Ivoti. Ao lado dos empresários, Anilvo destacou que está à disposição dos vizinhos para trocar ideias. "Nossa perspectiva era de gerar 30 empregos. Hoje, acreditamos que a nova planta vai exigir 70 novos postos de trabalho", avaliou o empresário, já projetando o impacto da instalação da empresa na região.

Já o secretário de Obras, que também foi secretário de Desenvolvimento em 2017, Roberto Schneider, disse 'estar aliviado' com a entrega da licença. "Alguns desistiram no caminho e o Anilvo acreditou em nossa palavra. Nossa Ivoti está com um futuro promissor", falou o secretário, que reiterou o fato do município contar com uma área exclusiva para indústrias