Empresa realiza coleta de lixo eletrônico no município

Teve inicio, na semana passada, o roteiro de coleta de eletro-eletrônicos nos pontos de coleta de lixo eletrônico espalhados pela cidade. Uma empresa de Cachoeira do Sul realizou a coleta e prosseguirá com o trabalho, chegando a sexta carga de eletro eletrônicos desde junho, quando foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente e data que deflagrou o mutirão de destinação correta destes equipamentos inservíveis, que são reciclados e os materiais contaminantes destinados à Vala Hermética em Santa Maria. Com a sexta carga de eletro eletrônicos, e a destinação correta de pneus e lâmpadas, chega próximo a 10 mil unidades coletadas, que deixam de ser descartadas em beiras de estradas, matos e mananciais de água. A grande adesão da população aos ecopontos de pneus e lâmpadas fluorescentes demonstram a ampliação da conscientização da população e acerto do Executivo municipal em organizar esta forma de coleta, que já vinha ocorrendo com medicamentos e pilhas.