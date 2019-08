Áreas da cidade passam por atualização cadastral

Atendendo a uma lei municipal, foi dado início à atualização do mapeamento e cadastro imobiliário em Ivoti. Uma empresa contratada pelo município iniciou o trabalho de campo, iniciando pelo bairro São José. O levantamento aéreo já foi executado e agora uma equipe está percorrendo os imóveis para confirmar ou ajustar as informações quanto à área construída.

Trata-se do registro fotográfico e a coleta da medidas dos imóveis. Segundo a secretária da Fazenda, Kelly Braun, os profissionais estão devidamente identificados, com colete, crachá e automóvel da empresa. "Pedimos a colaboração de todos para que, quando os profissionais visitarem sua casa, os atendam e passem as informações necessárias para que o trabalho seja efetuado de forma correta", informa Kelly.

Com cerca de 12 mil unidades, a equipe iniciou o mapeamento aerofotográfico em 23 de junho. A segunda etapa é a visita ao local. "Há edificações que possuem menos de 2,19 metro de altura. Estas não são cadastradas por não serem usadas para habitação, por exemplo. Entendemos que é de interesse do morador a conferência das dimensões para que sejam inseridas no sistema da forma mais precisa", explica Kelly. Após, a equipe da Fazenda receberá treinamento para poderem atualizar o sistema.

O contrato com a empresa, considerada referência no serviço de georeferenciamento, engloba diversas etapas. As visitas devem ser concluídas dentro de alguns meses. Segundo a secretária, este é um serviço de atualização que atende à legislação específica, aprovada há cinco anos pelo Legislativo. O último registro de atualização geral foi feito no início dos anos 2000.