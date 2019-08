Feevale promove seminário para debater Lei Maria da Penha

Nesta terça-feira, a Universidade Feevale realiza o IV Seminário Lei Maria da Penha - Perguntas e respostas, o desafio continua. O evento visa esclarecer dúvidas das mulheres sobre violência doméstica, que possam dificultar ou impedir que acessem a rede municipal de acolhimento. O seminário acontece no auditório do prédio Azul, Câmpus II da Instituição (ERS-239, 2755, Novo Hamburgo), das 13h às 18h. O evento contará com profissionais que atuam em diversos espaços de acolhimento de vítimas de violência doméstica. Podem participar servidores municipais, estaduais e federais, entidades públicas e privadas, profissionais de diversas áreas, acadêmicos e comunidade interessada. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas até o dia do evento, pelo endereço https://bit.ly/2KixQxw. O projeto Núcleo de Apoio aos Direitos da Mulher (Nadim), que promove o evento, é voltado para o apoio a mulheres que sofrem violência física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial em Novo Hamburgo. O projeto presta assistência jurídica às vítimas de violência.