Município adquire nova máquina

A secretaria municipal de Obras de Vale do Sol conta com mais um equipamento para auxiliar nas ações de melhoria e recuperação das estradas do município. Foi adquirido pela prefeitura um rolo compactador, com peso operacional de 12 mil quilos. O novo rolo compactador é destinado à modernização e visa a melhoria do serviço prestado à comunidade. "É um equipamento que vai auxiliar muito na recuperação das vias públicas. Estamos preocupados em sempre melhorar e tornar mais eficiente as demandas relativas às estradas do município", destacou o prefeito Maiquel Silva. A aquisição, que representa um investimento de R$ 355 mil, foi adquirida por meio de pregão presencial com recurso do programa Eficiência Municipal, através de financiamento disponibilizado pelo Banco do Brasil.