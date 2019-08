Gratuito, grupo de corrida começa atividades nesta segunda-feira

A secretaria municipal do Esporte e Lazer (Smel) apresenta um novo grupo de corrida e caminhada intitulado "Corre Caxias!”. A iniciativa consiste em oferecer à população de Caxias do Sul um programa gratuito para a prática de caminhada e corrida com acompanhamento profissional. Por enquanto, a modalidade é apenas para pessoas sem deficiência, mas novas ações estão sendo desenvolvidas para suprir as demandas paradesportivas. Os encontros acontecerão no Parque de Eventos da Festa da Uva toda segunda e sexta-feira, das 16h às 18h, e no Centro Esportivo Municipal Antônio Barroso Filho (Campo Municipal) toda terça e quinta-feira, das 16h às 18h. O “Corre Caxias!” inicia nesta segunda-feira. A idade mínima para inscrever-se no programa é 14 anos. Os interessados devem realizar a inscrição presencialmente na secretaria (rua Borges de Medeiros, nº 211), mas também será permitida a inscrição no dia das aulas.