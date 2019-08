Região Nordeste do município receberá investimentos em infraestrutura

O prefeito Ary Vanazzi apresentou uma lista de ações e projetos a serem implementados na Região Nordeste. Serão realizadas obras de infraestrutura viária, drenagem urbana, encaminhamento de processos de regularização de lotes e isenção de impostos e taxas.

Vanazzi lembrou que a criação do grupo de trabalho (GT) da Região Nordeste foi um compromisso assumido em 2017 para realizar, em conjunto com a comunidade, obras e ações para melhorar a qualidade de vida da população que vive nessa região. "É uma região muito carente em infraestrutura, e já estamos cumprindo alguns compromissos assumidos. Temos importantes ações em andamento, como obras de drenagem e ligações de água. Agora, vamos tratar de qualificar a estrutura das vias com pavimentação", declarou o prefeito. Foi assinado, na semana passada, um contrato de financiamento com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) de quase R$ 6 milhões para pavimentações de ruas na região.

O secretário municipal da Habitação, Nelson Spolaor, destacou que o GT também envolveu o processo de regularização fundiária e já viabilizou a entrega de escrituras de lotes para moradores da Vila Brás II, Aeroclube e da Bomfim. Já o secretário municipal de Obras e Viação em exercício, Paulo Kumer, disse que algumas ações, principalmente na área de drenagem urbana, já estão sendo realizadas na região como forma de minimizar históricas situações de alagamentos e melhorar a mobilidade na região. "Na última semana, tivemos um índice de 90 milímetros de chuva em 24 horas. Se não houvesse esses investimentos, isso causaria sérios problemas, por isso a importância do trabalho preventivo", ressaltou.

Uma boa notícia para os moradores da região é a redução da taxa de afastamento de esgoto de 80% para 20%, a realização das ligações interdomiciliares para aproximadamente mil famílias, além da ampliação dos critérios da tarifa social como forma de ampliar o benefício. De acordo com assessor de Gestão Organizacional do Serviço Municipal de Água e Esgotos, Anderson Ettel, a medida busca desonerar o valor pago pela comunidade. "Se, em média, uma família consome 10 metros cúbicos de água por mês, o valor total pago passará de R$ 113,00 para R$ 30,00", exemplificou.