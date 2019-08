Primeiro parque público da cidade terá iluminação de LED

O prefeito Lídio Scortegagna e a secretária de Planejamento, Meio Ambiente e Trânsito, Ana Paula Cavagnoli, receberam a equipe e diretoria da empresa Olimóveis, que informaram ao município que vão realizar toda a iluminação pública do Loteamento Villa Romana com luminárias de LED, sendo assim o primeiro empreendimento particular com a nova tecnologia. O projeto, urbanizado em área de 52,7 hectares, contará com mais de 500 terrenos, e trará, entre outros, um parque urbano em área de mais de 24 mil m², que contará com amplos espaços de lazer, ciclovia e trilhas de caminhada e corrida, quadra poliesportiva e um cenário muito agradável no entorno de um espelho d`água de 6.420 m². Será o primeiro parque urbano público da cidade.

A empresa oficializou a opção pela substituição em todo o projeto das conhecidas lâmpadas de vapor de sódio pelas inovadores luminárias em LED. "Essas parcerias e comprometimento da inciativa privada são fundamentais para o crescimento da nossa comunidade. Com esta ação, vamos gerar economia e eficiência na questão de iluminação pública na região de implantação do loteamento. Temos que reconhecer a visão de futuro dos empreendedores, que estão oferecendo para a cidade esta obra com tecnologia de ponta, a mesma que pretendemos em médio prazo implantar em todos os pontos de luminárias da cidade" destaca o prefeito, Lídio Scortegagna.

Para além das questões técnicas e econômicas do sistema, a implantação da iluminação em LED tem ganhado destaque também por conta da maior sensação de segurança nas ruas. Como o LED 'espalha' mais a luz, reduzindo regiões escuras, as pessoas acabam ocupando mais as ruas, praças e parques. Há ganhos também de integração à vida da cidade. "Nós conversamos e definimos pela troca, apesar da não obrigatoriedade nesse caso, considerando a melhoria técnica e ambiental do sistema LED. O custo é mais elevado, mas existem ganhos posteriores significativos em eficiência, economia de consumo ", ressalta o engenheiro Gustavo Zanatta, gerente de projetos da empresa.