Semana Cultural do município começa na segunda-feira

A Semana Cultural e 10ª Feira Municipal do Livro de Vila Flores terão uma agenda de atividades variadas envolvendo os estudantes do município, da Educação Infantil até o Ensino Superior. O evento ocorre de 5 a 9 de agosto. Estão programadas apresentações culturais, oficinas literárias, bate-papos com escritores e visitação ao Planetário Móvel da Universidade Federal do Pampa (Unipampa). Haverá, também, comercialização de livros. As ações serão no Auditório Municipal Vivian Vanessa Fiori e ginásio municipal. A realização é da secretaria municipal de Educação e Cultura, em parceria com instituições de ensino da região.