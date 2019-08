Instalação de redutores de velocidade é pleiteada pelo Executivo

O prefeito de Tio Hugo, Gilso Paz, participou de uma reunião na secretaria de Logística e Transportes do Estado, na semana passada. O líder do Executivo foi recebido pelo diretor da secretaria, Pablo Teixeira. Na ocasião, Paz encaminhou um ofício solicitando a instalação de redutores de velocidade (pardais ou lombadas eletrônicas), em dois trechos de intenso movimento no perímetro urbano de Tio Hugo. Um na RS-223, no acesso a Cotrijal e bairros Centro e Nossa Senhora Aparecida, e outro na RS-153 em frente ao Salão Nunca Pensei, acesso ao bairro Progresso, onde fica localizado o ginásio municipal Gilmar Mühl e duas escolas municipais.

A solicitação vem ao encontro do receio da comunidade local, que transita diariamente por esses pontos e observa de perto o tráfego intenso de veículos em alta velocidade que passam pelo perímetro urbano. O tráfego em velocidades acima do permitido coloca em risco a integridade dos moradores, bem como dos próprios motoristas que passam por aqui. Gilso Paz ressalta que é necessário uma intervenção nesses locais, para garantir maior segurança a todos aqueles que utilizam as rodovias; sejam cidadãos de Tio Hugo ou motoristas que por aqui passam. "Esses dois pontos possuem intenso movimento de pedestres e veículos que atravessam a rodovia para ingressar nos bairros da cidade. Em frente a Cotrijal sabemos que existe um fluxo significativo de veículos, desde carros até caminhões pesados que ali circulam diariamente, bem como na RS - 153 no bairro Progresso, onde muitos carros atravessam e ingressam na rodovia para irem até as escolas, ao CTG e ao ginásio", enfatizou.

O representante do governo estadual garantiu que o assunto será tratado com celeridade pelo secretário Juvir Costella. A expectativa é que em breve ha um posicionamento do secretário Juvir Costella sobre a solicitação.