Município irá ampliar atendimentos odontológicos com clínica especializada

Santo Antônio da Patrulha tem desenvolvido importante projeto de saúde bucal nos últimos meses. O grande passo para qualificar ainda mais este serviço, de acordo com o secretário da Saúde, Charlis Santos é a implantação da Clínica Municipal de Saúde Bucal. "Nós já temos um serviço muito bom, com ótimos profissionais, mas a clínica modular irá permitir que o qualifiquemos ainda mais. São poucos municípios com nossa capacidade de atendimento que têm um setor de odontologia como o nosso", afirma o secretários. A construção ainda passa por processo licitatório para escolha da empresa que fará as obras

Ele lembra que há poucos anos, odontólogos foram contratados e passaram a atender em gabinetes no posto central e também nas unidades de saúde dos bairros e interior. Naquelas comunidades onde não há postos de saúde, uma unidade móvel se desloca com dentista realizando os mesmos procedimentos oferecidos nos consultórios, que competem à atenção básica, como limpeza, restaurações, extrações, entre outros.

Atualmente, só no Posto de Saúde Central são realizados em média de 1.300 procedimentos em ao mês. A coordenadora de Saúde Bucal da secretaria municipal da Saúde, Adriana Pinheiro, explica como é o cotidiano do setor. "O serviço conta com seis odontólogos, quatro Auxiliares e uma Técnica de saúde bucal, que atendem nos dois consultórios dessa unidade", explica. Adriana diz que as consultas podem ser previamente agendadas, nas quais o paciente a realiza no dia e horário marcado. Também existem os atendimentos de urgência, que o paciente com dor momentânea é atendido sem hora marcada.

O dentista chefe da odontologia, George Antoniazzi chama a atenção para o absenteísmo. Um problema recorrente, em que muitas pessoas marcam sua consulta, não comparecem e não avisam antecipadamente, o que compromete a oferta de serviços para mais pessoas da cidade. Ele diz que se houvesse um comunicado prévio, poderiam destinar aquela consulta a outro usuário que está aguardando, o que nem sempre é possível por esperarem o paciente comparecer até o último minuto.