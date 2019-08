Cidade terá ponto permanente para distribuição de roupas

A secretaria municipal de Assistência Social, Cidadania e Habitação inaugura nessa quinta-feira o Recanto Solidário, que será um espaço permanente de distribuição de roupas. O limite de retirada será de dez peças por pessoa, e todas são arrecadadas através da campanha do agasalho. A secretaria aceita doações da população. Quem se interessar em doar pode comparecer diretamente no local. Também está sendo agendada entregas nos centros sociais e doações nas comunidades carentes. O espaço vai funcionar de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 16h, e também oferecerá curso de artesanato, corte e costura e customização de roupas em parceria com voluntários. Segundo o secretário, Valdir Mattos, o apoio de voluntários é muito importante. Interessados em participar das aulas ou se voluntariar podem ir até a secretaria, que fica localizada na avenida Gen. Flores da Cunha, 2209.